FLÓRIDA: Candidatos à prefeito Dr. Andriotti e Rose Forato participam de debate

Nesta quarta-feira (18), os candidatos à prefeitura de Flórida Paulista, Dr. Andriotti (PL) e Rose Forato (PT), participaram de um debate promovido pelo Grupo Joia de Comunicação, com transmissão ao vivo pelas rádios Brasil, 93 FM, Nativa e TV Folha Regional.

O evento teve uma grande audiência, reforçando o interesse dos cidadãos nas propostas para o futuro do município.

O debate reuniu dois dos três candidatos convidados ao cargo de prefeito. O atual vice-prefeito Nei Gazola, também convidado, não compareceu ao encontro. Assim, Dr. Andriotti e Rose Forato tiveram a oportunidade de expor suas ideias, responder às perguntas feitas pelos jornalistas do Grupo Joia de Comunicação e, em seguida, debater diretamente entre si sobre os principais desafios a ser enfrentados em Flórida Paulista.

Ao longo do debate, os candidatos abordaram questões cruciais para a cidade, como melhorias na saúde pública, educação, infraestrutura e geração de empregos.

O evento foi marcado pela cordialidade e respeito entre os candidatos, permitindo que o debate fluísse de maneira transparente e dinâmica.

O conteúdo completo do debate está disponível na página oficial da TV Folha Regional no Facebook, onde os cidadãos de Flórida Paulista podem rever as discussões e avaliar as propostas dos candidatos

Este encontro foi um marco importante no processo eleitoral, oferecendo aos eleitores uma visão clara das ideias de Dr. Andriotti e Rose Forato para o futuro de Flórida Paulista.