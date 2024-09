FLÓRIDA: Candidatos a prefeito poderão gastar até R$ 159 mil na campanha

De acordo com as estatísticas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Flórida Paulista um total de 7.456 munícipes estão aptos a votar.

Nestas eleições de 2024, três candidatos concorrerão a vaga de prefeito em Flórida sendo eles:

-Dr. Andriotti para prefeito e Tairo Ferrarezi para vice-prefeito pela coligação “Renovação, ordem e progresso”, formada pelos partidos: PL e PRD.

-Nei Gazola para prefeito e Tripinha para vice-prefeito pela coligação “Juntos por Flórida”, formada pelos partidos: Republicanos, MDB e União Brasil.

-Rose Forato para prefeita e Zé Bombinha para vice-prefeito pela Federação Brasil da Esperança – FE Brasil (PT/PC do B/PV).

Todos os candidatos a prefeito e vice tiveram o pedido de registro de candidatura deferido pela Justiça Eleitoral da comarca.

Segundo o TSE, os candidatos a prefeito e vice de Flórida Paulista poderão gastar durante a campanha eleitoral de 2024, até o valor de R$ 159.850,76. Sendo este valor estipulado pelo número de habitantes pelo PSE.