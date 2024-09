Homem mata ex-mulher com 12 facadas e comete suicídio

Na manhã desta sexta-feira, o homem foi até a casa da vítima e, usando uma faca com lâmina de aproximadamente 10 centímetros, desferiu vários golpes contra ela. Os exames preliminares constataram que a mulher foi atingida por seis facadas no tórax, três no rosto, duas na região do coração e uma na mão direita.

Após o ataque, o suspeito foi até a casa da irmã da vítima e confessou o crime. Assustada, a ex-cunhada entrou em contato com outros familiares e ligou para a Polícia Militar.

Em seguida, o homem desferiu diversos golpes de faca contra si e não resistiu aos ferimentos. No exame preliminar, foram constatados 14 perfurações no tórax, quatro no pulso esquerdo, três na axila esquerda e uma no pescoço.

O Serviço de Arquivo Médico e Estatística (SAME) e uma unidade de resgate foram acionados. Uma médica legista constatou as mortes ainda no local dos fatos.

A faca utilizada no crime foi apreendida e será encaminhada para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

Um vizinho informou aos policiais que estava em sua residência e ouviu gritos de socorro pela rua e foi verificar.

Ao sair, constatou que os gritos vinham da irmã da vítima.

Segundo a testemunha aos policiais, após ter esfaqueado a ex-esposa, o homem teria ido até a casa da ex-cunhada dizendo que iria se matar, desferindo golpes de faca contra si.