Idosa morta em acidente morava em Lucélia

A mulher vítima de acidente entre um carro e uma moto no início da noite de ontem (23), na vicinal Moysés Justino da Silva, em Adamantina, morava em Lucélia.

Izaura Baraldi Gestal, tinha 71 anos e faleceu após a colisão do carro conduzido por um pastor contra a moto em que estava como passageira. O condutor da moto também ficou ferido.

Seu velório está sendo realizado no Memorial Lopes, em Lucélia, com interrupção às 23h e retomadas às 7h da manhã. O sepultamento está previsto para amanhã às 9h, no Cemitério Municipal.

Em conversa com nossa reportagem momentos antes da postagem deste conteúdo, o filho de Izaura, o luceliense Janailson Rodrigo Baraldi, lamentou o ocorrido e agradeceu as mensagens de apoio e manifestações de carinho recebidas em decorrência do falecimento da mãe.



ESTADO DE SAÚDE DO CONDUTOR DA MOTOCICLETA

Conforme Janailson, a segunda vítima que era condutor da motocicleta, apesar dos ferimentos e do susto sofrido está bem e já teve alta hospitalar.

