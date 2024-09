Emprega Prudente oferece 299 vagas de trabalho nesta terça dia 24 de setembro

Os cargos disponíveis podem ser consultados no Mural de Vagas, no site empregaprudente.com.br

O Emprega Prudente, programa da Prefeitura de Presidente Prudente, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedepp), oferece 299 oportunidades de trabalho, nesta terça-feira dia 20 de setembro de 2024.

Os cargos disponíveis podem ser consultados no Mural de Vagas, no site empregaprudente.com.br, plataforma que substituiu o antigo sistema do Balcão de Empregos.

Serviço: Mais informações sobre o novo sistema podem ser obtidas diretamente no Atende Prudente, por meio do telefone 3399-1100.

1 vaga para Motorista Truck

1 vaga para Analista de Marketing

1 vaga para Auxiliar /técnico de Refrigeração Automotiva

2 vagas para Mecânico Técnico em Refrigeração Automotiva

2 vagas para Mecânico Moleiro

1 vaga para Gerente Comercial

1 vaga para Supervisor Comercial

1 vaga para Eletromecânico

1 vaga para Coordenador de Produção

3 vagas para Auxiliar /aprendiz ( Auxiliar de Eletricista)

100 vagas para Ajudante Operacional

1 vaga para Técnico de Segurança do Trabalho

1 vaga para Encanador

1 vaga para Encanador Industrial

1 vaga para Classificador Contábil

1 vaga para Auxiliar Financeiro/contábil

1 vaga para Vendedor Interno

2 vagas para Vendedor Interno

1 vaga para Auxiliar de Conservação e Limpeza

1 vaga para Vendedora

5 vagas para Auxiliar de limpeza

1 vaga para Auxiliar de Conservação e Limpeza

1 vaga para Auxiliar de Limpeza

1 vaga para Auxiliar de Limpeza / Camareira

1 vaga para Ajudante de Carga e Descarga

1 vaga para Conferente

1 vaga para Repositor

3 vagas para Repositor

3 vagas para Operador de Loja

2 vagas para Repositor

2 vagas para Atendente (área da Saúde)

2 vagas para Exótica Pet Shop (tosador)

1 vaga para Auxiliar de Suporte de Informática

2 vagas para Mecânico Ou Auxiliar Mecânico

2 vagas para Empacotador

1 vaga para Vendedor Externo

1 vaga para Vendedor Técnico Externo

1 vaga para Secretaria

21 vagas para Auxiliar de Produção

1 vaga para Oportunidade Para Garçonete

2 vagas para Garçom/cumim

1 vaga para Garçonete

1 vaga para Cozinheiro (a)

1 vaga para Cozinheira

1 vaga para Cozinheira

1 vaga para Auxiliar Cozinha

10 vagas para Auxiliar de Restaurante

1 vaga para Auxiliar de Cozinha

2 vagas para Auxiliar Cozinha e Chapeiro

1 vaga para Free Lancer Para Cozinha

2 vagas para Auxiliar de Qualidade

1 vaga para Motorista Entregador Toco

1 vaga para Motorista Entregador

3 vagas para Entregador

1 vaga para Motorista Entregador

4 vagas para Aprendiz

1 vaga para Pintor Industrial

2 vagas para Serviços Gerais

2 vagas para Motorista D

1 vaga para Motorista Fiorino

1 vaga para Ajudante Geral

1 vaga para Auxiliar Odontológico

12 vagas para Auxiliar de Armazenagem

2 vagas para Atendente

1 vaga para Atendente de Lanchonete

1 vaga para Atendimento ao Cliente

2 vagas para Operador de Caixa

1 vaga para Vendedor (a)

1 vaga para Analista Financeiro

1 vaga para Assistente Financeiro

2 vagas para Recepcionista

1 vaga para Soldador Industrial Tig – Er

10 vagas para Atendente de Restaurante

1 vaga para Expedição

1 vaga para Zelador

1 vaga para Operador de Retroescavadeira

1 vaga para Auxiliar Administrativo

1 vaga para Serralheiro

2 vagas para Balconista

1 vaga para Balconista Atendente Padaria

1 vaga para Assistente Administrativo

1 vaga para Atendente Operacional

1 vaga para Vigia/porteiro

1 vaga para Jardineiro

1 vaga para Confeiteiro

2 vagas para Pedreiro

1 vaga para Assistente de Departamento Pessoal

1 vaga para Técnico de Enfermagem (socorrista)

1 vaga para Auxiliar de Açougue

10 vagas para Motorista Para Transporte Coletivo

1 vaga para Separador de Mercadoria

1 vaga para Estoquista

1 vaga para Assistente Administrativo

1 vaga para Auxiliar de Confeitaria

6 vagas para Vendedores Visitas Eventos Home Office e Remoto

3 vagas para Servente de Obra

1 vaga para Carpinteiro

1 vaga para Encarregado de Obra

1 vaga para Mecânico de Caminhão a Diesel

1 vaga para Lavador

1 vaga para Supervisor

1 vaga para Gerente