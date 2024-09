LUCÉLIA: Cido do Gás é candidato a vereador e reforça compromisso com assistencialismo

Aparecido Nascimento da Silva, mais conhecido como “Cido do Gás”, é candidato a vereador pelo PSD em Lucélia. Tentando pela terceira vez uma vaga na Câmara Municipal, Cido tem como objetivo principal dar continuidade ao trabalho assistencialista que já realiza no município, agora com mais estrutura e poder de ação como vereador eleito.

Cido destaca que sua trajetória de apoio à comunidade vem de longa data, mesmo sem ocupar um cargo público.

“Sempre fiz um trabalho, mesmo sem ser vereador, e muitos que me conhecem já sabem disso. Se eleito for, quero fazer muito mais, representando não apenas meus eleitores, mas os cerca de 20 mil habitantes de Lucélia”, afirma o candidato.

Ele reforça que sua motivação em entrar na política é justamente o desejo de contribuir de forma mais efetiva para o desenvolvimento da cidade. “Sempre gostei de política, mas não da politicagem, que trava a cidade ao colocar partido contra partido, esquecendo as demandas da população”, diz Cido.

Nas eleições de 2012 e 2016, Cido também disputou uma cadeira na Câmara, e agora retorna em 2024 com a mesma motivação: trabalhar pelo bem comum. Se eleito, ele afirma que pretende priorizar diversas áreas, sem exceção, incluindo saúde, esporte, segurança, infraestrutura e meio ambiente. “No entanto, minha principal bandeira é o assistencialismo. É o que sempre fiz, gosto de fazer e quero dar continuidade”, ressalta.

Ao ser questionado sobre o que precisa melhorar na cidade, Cido destacou: “A cidade está caminhando bem, mas saúde e geração de empregos devem ser as maiores prioridades. O povo precisa de emprego, essa é a demanda número um, depois da saúde. Com a união dos 11 vereadores e muita força de vontade, dá para realizar muito. O que não pode é esperar o salário cair na conta todo mês e abandonar o povo, lembrando deles apenas em época de eleição.”

O candidato encerrou agradecendo pela oportunidade de participar do processo eleitoral e deixando um recado importante para os eleitores. “Vote consciente e com compromisso com o município. Se eu for eleito, a cadeira será do povo. Com humildade, a gente vai longe”, finaliza o candidato.