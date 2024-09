Atletas lucelienses estarão na seleção brasileira no mundial de futsal na Espanha

Os ateltas lucelienses Ryan Patricky de Souza Carvalho, aos 19 anos de idade e Kauã Porto, também de apenas 19 anos, foram convocados pela Federação Nacional de Futsal do Brasil (FNFBR) para disputar o Mundial de Futsal C20 da Associação Mundial de Futsal (AMF), que será realizado em Barcelona.

Conforme publicou a FNFBR, a equipe brasileira confirmou sua participação e agora se prepara para a busca do título na Europa.

A convocação dos lucelienses foi comemorada pelos atletas, familiares e amigos, que agora vivem a expectativa dessa oportunidade. “Ser convocado é a realização de um sonho. Quem nunca sonhou em vestir a camisa do Brasil?”, disseram os atletas.

Vale destacar ainda que a notícia da convocação dos atletas lucelienses para a Seleção de Futsal C20, gerou grande repercussão na região.

RYAN

O atleta Ryan sempre foi apaixonado pelo futebol de campo e o futsal. Ele começou sua caminhada no esporte muito cedo, desde os três anos de idade na escolinha Afucal em Lucélia, e também em projetos sociais na cidade. Aos sete anos começou a se destacar em diversos campeonatos da região por ser um jogador diferenciado, habilidoso e rápido.

KAUÃ

E o atleta Kauã sempre teve muito destaque na região, onde jogou diversos campeonatos pelas categorias de base de Lucélia e Adamantina, fora campeonatos na várzea da alta paulista, onde já recebeu vários prêmios individuais como artilheiro da Copa Unipedras/UNIFAI 2024.

COPA DO MUNDO DE FUTSAL C20

A Copa do Mundo de Futsal c20 é organizada AMF (Associação Mundial de Futsal), e irá ocorrer entre 18 e 25 de novembro, até o momento além da seleção brasileira por meio da FNFBR (Federação Nacional de Futsal do Brasil), também já estão confirmadas as seleções da Catalunha, Itália, França, México, Austrália, Paraguai e Colômbia, faltando ainda completar a lista de países participantes.

O treinador da seleção brasileira, Fabiano Ferreira, anunciou que a equipe se apresentará oito dias antes da viagem para intensificar a preparação física, técnica e tática. “Estamos confiantes e determinados a trazer o título para casa. Nosso objetivo é estar no melhor nível possível para enfrentar as grandes seleções do futsal mundial”, afirmou o técnico.