Polícia Civil esclarece “roubo fake” em Dracena

A Polícia Civil, por intermédio do Plantão da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Dracena e com o apoio de agentes das Unidades Especializadas (DIG/DISE), esclareceu nesta segunda-feira (30) um caso de falsa comunicação de crime em Dracena. Um homem de 40 anos procurou a Polícia Civil nesta tarde, relatando que havia sido vítima de um suposto roubo à mão armada, ocorrido às 5h40 na Rua Visconde do Rio Branco, no centro da cidade.

O homem, inicialmente considerado vítima, alegou que ao descer de um ônibus vindo de São Paulo, foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta. Um dos suspeitos estaria armado com uma pistola e, sob grave ameaça, teria subtraído seu celular, carteira com documentos pessoais e R$ 250 em dinheiro. Após o crime, os supostos assaltantes teriam fugido.





Imediatamente, agentes do setor de investigação da DIG/DISE prestaram auxílio ao Plantão da CPJ, iniciando diligências para obter imagens de câmeras de segurança nas proximidades do local onde o assalto teria ocorrido. No entanto, os policiais estranharam o fato de o homem ter demorado quase oito horas para registrar a ocorrência.

Diante das inconsistências no relato, o homem acabou confessando que inventou o assalto com o único objetivo de obter a segunda via de seus documentos pessoais. A Polícia Civil lavrou um Termo Circunstanciado sobre a falsa comunicação de crime (Art. 340 do Código Penal). O suspeito prestou declaração, assinou um termo de compromisso para comparecer em juízo e foi liberado em seguida.

A Polícia Civil alerta a população sobre a seriedade de registrar ocorrências falsas. A comunicação de crimes inexistentes mobiliza recursos policiais que poderiam estar sendo utilizados em investigações de infrações reais e mais graves, causando transtornos e prejudicando o trabalho de segurança pública.