Motociclista fica ferido em acidente entre moto e dois carros no centro de Flórida Paulista

Na tarde desta sexta-feira (4), um acidente envolvendo uma motocicleta e dois automóveis deixou um motociclista ferido na Avenida José Fróio, em frente à Casa da Agricultura de Flórida Paulista.

De acordo com informações preliminares, após a colisão com a moto, um dos veículos atingiu outro carro que estava estacionado. O motociclista ficou caído ao solo com ferimentos e um médico que estava no local prestou os primeiros socorros até a chegada do Corpo de Bombeiros de Adamantina.

A vítima foi encaminhada à Santa Casa de Flórida Paulista, onde recebeu atendimento médico e passou por exames de raio-x. Devido à gravidade dos ferimentos, aguarda transferência para outra unidade de saúde.



A Polícia Militar atende a ocorrência neste momento e interditou o quarteirão onde ocorreu o acidente até a chegada da perícia técnica.

As causas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes. (Por: Redação / Fotos: Diego Fernandes / Folha Regional)