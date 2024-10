Mulher é encontrada morta dentro de casa em Flórida Paulista

Uma mulher foi encontrada morta no início da tarde desta quarta-feira (2), próximo ao Recinto de Rodeio, em Flórida Paulista.

Nossa equipe de reportagem esteve no local, onde a Polícia Militar e Polícia Civil atendem a ocorrência.

As primeiras informações são de que ela estaria sozinha no local após uma discussão com o marido ocorrida na madrugada de hoje. A hipótese é de que ela tenha tirado a própria vida.

A Perícia Criminal foi acionada e é aguardada para a realização de seu trabalho no local.

O delegado de Polícia Civil, Dr. Hilton Testi Renz informou ao jornalismo Folha Regional que vai instaurar inquérito para apurar o ocorrido, bem como ouvir o marido, testemunhas e pessoas próximas do casal.



VALORIZE A VIDA



O CVV oferece apoio emocional e prevenção do suicídio gratuitamente. Quem o procura, normalmente está se sentido solitário ou precisa conversar de forma sigilosa, sem julgamentos, críticas ou comparações.

Ele atua nacionalmente e o atendimento é realizado pelo telefone 188 (24 horas por dia e sem custo de ligação), chat, e-mail e pessoalmente em alguns endereços.