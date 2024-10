Flórida recebe cinema móvel gratuito nesta quinta e sexta-feira

Com sessões de cinema itinerantes o Cine Eixo SP realiza temporada em várias cidades da região. As sessões ocorrem em uma sala toda climatizada e adaptada com todo conforto dentro de uma carreta, que transforma praças e espaços públicos em cinema.

A iniciativa é da concessionária Eixo SP, em parceria com a Porto Cultural Vix e o Ministério da Cultura. O projeto irá percorrer um total de 21 cidades até 15 de outubro. Os municípios escolhidos fazem parte da área de concessão da Eixo SP.

Na região de Presidente Prudente são oito municípios incluídos na programação itinerante, com exibição de filmes o dia todo e para todas as idades. A programação já esteve em Parapuã, Lucélia e Mariápolis.

Flórida Paulista recebe o projeto, nesta quinta-feira (3) e sexta-feira (4), no Centro de Lazer.

As sessões em todas essas cidades seguem os seguintes horários: sempre às 8h, 10h, 14h, 16h e às 19h, com um total de cinco filmes exibidos por dia.

As exibições da manhã e tarde são dedicadas aos alunos de escolas do município, mas caso ainda sobrem vagas as mesmas são abertas às demais crianças e acompanhantes. Já a programação da noite é aberta à população em geral – crianças, jovens e adultos. Os ingressos devem ser retirados antecipadamente nos próprios locais das sessões.

PROJETO E PROGRAMAÇÃO

Com estrutura semelhante à dos cinemas convencionais, o Cine Eixo oferece sala com isolamento térmico e acústico, ar-condicionado, bomboniere e som e projeção digitais. O espaço tem capacidade para 78 pessoas sentadas e um elevador PCD para garantir que todos tenham acesso à magia do cinema. Para tornar a experiência ainda mais especial, pipoca e refrigerante são gratuitos para todos os espectadores.

A programação foi pensada para agradar a todos os públicos, com histórias cativantes e emocionantes para toda a família, de clássicos atemporais até as mais recentes aventuras animadas e comédia.

No primeiro dia de exibições, os espectadores terão a oportunidade de assistir a sucessos da Disney, como “Elementos”, exibido às 8h, e “Wish”, com sessão às 10h. Na sequência, o Cine Eixo exibe “Encanto” às 14h; “Pluft, o Fantasminha” às 16h (sessão com plena acessibilidade), e “ A Pequena Sereia” às 19h.

Já o segundo dia de exibições reserva ainda mais surpresas, com o filme “Mundo Estranho”, exibido às 8h, “Lightyear” às 10h, “Dois Irmãos” às 14h, “A Bela e a Fera” às 16h, e o sucesso nacional “Mussum – O Filmis” às 19h (sessão com plena acessibilidade).

A carreta móvel do Cine Eixo SP já está estacionada no Centro de Lazer em Flórida Paulista.