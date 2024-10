FLÓRIDA: Trecho de 6 km de estrada rural é beneficiado pelo Programa Melhor Caminho

A estrada rural municipal que liga ao bairro Santo André em Flórida Paulista está sendo beneficiada pelo Programa “Melhor Caminho”.

O programa é executado através de uma parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal, visando a modernização das estradas rurais.

O convênio assinado pelo prefeito Wilson Fróio Júnior junto ao Governo do Estado, garantiu o início dos serviços há vários meses, porém por problemas com a empresa que estava executando os trabalhos, houve uma paralisação.

Retomada recentemente pelo Governo do Estado, os serviços agora estão em fase final de execução nos 6 km previstos no convênio, chegando próximo ao bairro Santo André, beneficiando diversas propriedades rurais e grande número de famílias que utilizam a estrada diariamente.

O prefeito Fróio esteve visitando os trabalhos executados e falou com a nossa reportagem destacando que os 6 km estão sendo finalizados e a Prefeitura refazendo as cercas que foram removidas para a quebra de barranco e levantamento do leito.

O programa Melhor Caminho busca o desenvolvimento da zona rural, simplificando a vida do agricultor ao favorecer o escoamento da produção agropecuária, além de diminuir a erosão do solo e o assoreamento dos rios. Com o Programa, a trafegabilidade e a segurança nas estradas são executadas, beneficiando quem utiliza a estrada rural.