MARIÁPOLIS: Cleber Bicudo busca reeleição como vereador

Cleber Juliano de Oliveira, mais conhecido como “Bicudo”, é candidato à reeleição no cargo de vereador em Mariápolis. Filiado ao Partido Democrático Trabalhista (PDT), Bicudo está atualmente no exercício de seu primeiro mandato e tem como objetivo continuar sendo a voz da população na Câmara Municipal.

Em seus três anos e nove meses como vereador, Bicudo tem se destacado por um mandato próximo dos cidadãos, sempre presente no cotidiano dos mariapolenses e focado em ações que tragam melhorias para a cidade. “Venho exercendo um mandato próximo do povo, sempre presente no dia a dia e buscando melhorias para a qualidade de vida dos mariapolenses, tais como a conquista de dois veículos, verbas, moradias populares e outros recursos que fizeram a diferença nestes três anos e nove meses de mandato”, afirma.

Bicudo reconhece que, como todo vereador em seu primeiro mandato, enfrentou desafios, especialmente no início. Ele ressalta que foi preciso tempo para entender plenamente o funcionamento da Câmara Municipal e, principalmente, para estabelecer os contatos certos que resultaram em benefícios para a população de Mariápolis. “Busquei me inteirar do funcionamento da Câmara e fui em busca de contatos que garantiram a conquista de importantes benefícios para a população, sem nunca desanimar ou deixar de corresponder aos anseios dos munícipes”, explica o vereador.

Entre as principais conquistas de seu mandato estão a obtenção de verbas, a compra de dois veículos para a cidade e a realização de projetos de moradias populares, o que trouxe impacto positivo para a qualidade de vida dos moradores.

Caso seja reeleito, Bicudo já tem clareza sobre suas prioridades. Saúde, educação e infraestrutura continuarão sendo os focos centrais de sua atuação. Ele também promete um olhar especial para o incentivo ao esporte e ao desenvolvimento dos esportistas da cidade. “A saúde e a educação são áreas fundamentais e devem continuar sendo prioridades. Além disso, Mariápolis precisa de melhorias constantes em infraestrutura, e eu estarei sempre em busca de recursos para garantir esses avanços”, afirma.

Bicudo também destaca a importância de valorizar os servidores municipais, que, segundo ele, são o alicerce do bom funcionamento da cidade. “Valorizá-los é um dos pontos necessários para que possamos avançar ainda mais e garantir as melhorias que Mariápolis tanto precisa”, disse.

O vereador aproveitou para agradecer a confiança que os eleitores depositaram nele durante seu primeiro mandato. Ele reforça que, caso seja reeleito, continuará seu trabalho sério e comprometido com o bem-estar e o progresso de Mariápolis.

“Agradeço a confiança de cada eleitor de nossa cidade, das pessoas e famílias que tão bem nos recebem. Se eleito for, me comprometo em continuar um trabalho sério e voltado para o bem-estar e conquistas para nossa população”, finaliza Bicudo.