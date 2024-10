PM Rodoviária encontra mais de 200 quilos de drogas em porta-malas de carro na SP-294

Uma mulher de 36 anos, moradora em Maricá (RJ), foi presa em flagrante acusada de tráfico de drogas, em ação da Polícia Militar Rodoviária na manhã desta quarta-feira (2) na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294) em Osvaldo Cruz. A abordagem policial foi pouco antes das 11h na altura do km 576.

Durante a ação do policiamento rodoviário a equipe abordou um automóvel Hyundai/Creta, com emplacamento de São Paulo (SP), momento em que a condutora apresentou grande nervosismo, motivando uma busca minuciosa no veículo.

Na vistoria veicular a equipe localizou no interior do porta malas sete pacotes grandes e dentro desses pacotes haviam 192 tabletes de maconha e 21 pacotes da droga haxixe.

Ao consultar o chassis do automóvel a PM Rodoviária constatou que o emplacamento correto era de outro veículo, e que o mesmo era produto de roubo pelo estado do Rio de Janeiro.

A mulher recebeu voz de prisão no local. A ocorrência foi apresentada pela PM Rodoviária junto à Polícia Civil de Osvaldo Cruz, onde a acusada permaneceu presa, à disposição da Justiça, para a audiência de custódia. Em pesquisa preliminar não foram identificados antecedentes criminais.

Conforme a PM Rodoviária a droga pesou 198,5 quilos de maconha e 16,5 quilos de haxixe, totalizando 215 quilos. Também foram apreendidos um aparelho celular e R$ 17,55 em dinheiro. O caso seguirá em investigação.