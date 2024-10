LUCÉLIA: CL MODA FITNESS a nova loja de roupas fitness

Inaugurada em agosto, a CL Moda Fitness, localizada na avenida Internacional, 1.509, traz para Lucélia uma nova opção de moda esportiva, oferecendo roupas fitness tanto para o público masculino quanto feminino, com uma ampla variedade de tamanhos, que vão do P ao plus size.

A loja pertence ao casal Cristiano e Letícia Rogatto, que aposta em um atendimento de qualidade e produtos de alta performance para atender as necessidades de quem busca conforto e estilo durante a prática de atividades físicas.

A CL Moda Fitness funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados até as 13h. A loja oferece desde peças básicas até itens de moda fitness mais sofisticados, garantindo que cada cliente encontre o que procura para treinar com mais confiança e conforto.