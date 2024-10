Professora fica ferida em acidente na SP-294 em Flórida Paulista

Uma professora ficou ferida em um acidente ocorrido na tarde desta sexta-feira (4), na SP-294, em Flórida Paulista.

O acidente aconteceu em frente ao Frigorífico Alimenta. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima seguia no sentido Flórida Paulista / Adamantina, quando perdeu o controle da direção de um Ford KA, que capotou e foi parar dentro de uma propriedade rural.

A mulher foi socorrida pela unidade de resgate do Eixo e levada ao Pronto-Socorro de Adamantina.

A Polícia Militar Rodoviária está atendendo à ocorrência local. As causas do acidente ainda serão investigadas, mas a suspeita inicial, com base nas informações fornecidas pela vítima às equipes de socorro, é de que ela “apagou” momentaneamente, possivelmente em decorrência de um mal súbito, o que teria ocasionado a perda de controle do veículo.