LUCÉLIA: Debate entre candidatos à prefeitura atrai grande audiência e tem momentos “acalorados”

O último debate entre os candidatos à prefeitura de Lucélia foi um dos eventos políticos mais comentados e acompanhados pelos moradores da Capital da Amizade e região no último dia 4.

Realizado pelo Grupo Joia de Comunicação, o debate foi transmitido pelas rádios Brasil 93 FM e Nativa FM, e em vídeo pela TV Folha Regional, contando com a participação dos quatro candidatos na corrida eleitoral: a atual prefeita e candidata à reeleição, Tati Guilhermino; o atual vice-prefeito e candidato ao cargo de chefe do Executivo, Marcos Lima; o ex-vereador Sidy Campagnone; e o atual vereador Vinicius Bussi.

O debate, realizado em dois momentos, foi marcado por uma troca de ideias intensa entre os candidatos, com momentos “acalorados”, mas dentro de um clima de respeito e civilidade. Os participantes responderam tanto às perguntas formuladas pelos jornalistas do Grupo Joia quanto às questões diretas feitas uns aos outros, o que gerou discussões relevantes sobre o futuro da cidade.

De acordo com os dados da transmissão ao vivo pela plataforma de streaming da TV Folha Regional, o debate atingiu mais de 800 espectadores simultâneos, com quase 12 mil visualizações ao longo do evento. O envolvimento da população foi fundamental, com internautas enviando perguntas e fazendo comentários em tempo real, totalizando mais de 5,5 mil interações.

Os principais temas discutidos incluíram saúde, educação, segurança pública e o desenvolvimento econômico de Lucélia, que ganhou destaque através das perguntas dos jornalistas. Os candidatos também tiveram a oportunidade de apresentar suas propostas e responder às críticas de seus concorrentes.

O debate na íntegra está disponível nas redes sociais do Folha Regional, no Facebook, e no portal Folha Regional NET.