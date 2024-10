Motociclista morre em acidente na SP-294

A condutora de uma motocicleta morreu após sofrer ferimentos graves em acidente ocorrido na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), na noite desta sexta-feira, dia 4. O Corpo de Bombeiros de Tupã, que atendeu o acidente por volta das 20h30, informou que a vítima ainda chegou a ser conduzida para atendimento o médico no Pronto Socorro da Santa Casa de Tupã.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas para atendimento do acidente de trânsito ocorrido no município de Tupã e de imediato a viatura de salvamento ABS-10110 e a viatura de resgate UR-10124 se deslocaram para o local, onde foi constatado que a motocicleta transitava no sentido Herculândia a Iacri e no quilômetro 528 houve a colisão transversal com um caminhão que cruzou a rodovia.

A condutora da motocicleta foi conduzida em estado grave para a unidade de saúde de Tupã pela guarnição de resgate, porém, não resistiu aos ferimentos e faleceu. O condutor do caminhão não sofreu nenhum ferimento. A Polícia Rodoviária encontrava-se no local para registro da ocorrência, bem como a concessionária Eixo para sinalização.