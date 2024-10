Motorista passa mal e causa acidente ao atingir carro estacionado no Centro de Avaré

Um idoso de 80 anos passou mal enquanto dirigia e causou um acidente no Centro de Avaré (SP), quando colidiu com um carro estacionado, na tarde desta quinta-feira (3).

Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu no cruzamento entre as ruas Pará e Santa Catarina, quando o motorista, que estava acompanhado de uma passageira, perdeu o controle da direção e acabou atingindo um carro que estava estacionado e vazio.

Com o impacto, o carro que estava parado foi arrastado e acabou tombando, danificando o carro do idoso e um parquímetro. Os bombeiros também foram acionados para remover as vítimas de dentro do carro.

Ainda conforme a PM, o idoso e a passageira foram socorridos e levados ao pronto-socorro da cidade pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Segundo a prefeitura, eles se recuperam dos ferimentos e foram liberados.