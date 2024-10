Carreta tomba e deixa rodovia parcialmente interditada em Marília

Uma carreta carregada com pneus se envolveu em um acidente no km 305 da Rodovia Rachid Rayes (SP-333) e deixou a pista parcialmente interditada desde a tarde desta quinta-feira (3), em Marília (SP).

Segundo a Artesp, a carreta tombou na pista após bater na barreira fixa e, em seguida, na defensa metálica. Os ocupantes do veículo tiveram ferimentos e foram levados para atendimento.

Um guincho tentou retirar a carreta do local por volta das 18h, porém a via não foi liberada por não ter posicionamento seguro para a retirada. Até a última atualização desta reportagem, o veículo permanecia no local na manhã desta sexta-feira (4), deixando a faixa 2 e o acostamento interditados.