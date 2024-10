Sucesso o 6º Concurso de Qualidade do Café Arábica da Nova Alta Paulista

O agronegócio da Nova Alta Paulista, no segmento café, teve um grande evento no final de setembro. Aconteceu na cafeeira Marchesi, em Osvaldo Cruz, a finalização do 6º Concurso de Qualidade do Café Arábica da Nova Alta Paulista.

O evento contou com a presença de Nelson Hervey Costa (diretor superintendente do Sebrae-SP), José Carlos Cavalcante (gerente do Sebrae – Presidente Prudente), Alexandre Manzoni Grassi (coordenador substituto da Cati) que representou Guilherme Piai, secretário de Agricultura do Estado de São Paulo; Jairo Tcatchenco (representando Ricardo Domingos Luiz Pereira – coordenador da Cati), João Leite Neto (representando Lucas França Bressanin – diretor executivo da Fundação Itesp), e de um grande número de cafeicultores, além de outras importantes presenças de pessoas ligadas à cafeicultura.

Na oportunidade, acontece três palestras com renomados palestrantes, que falaram sobre “Sustentabilidade na Cafeicultura – Mitigação dos Efeitos Climáticos” (José Romeu Aith Fávaro – Pirajú/SP); “Nutrição e Mecanização em Lavouras de Café” (Denilson Luis Pelloso – Torrinha/SP) e “ IG do Café como Trampolim para Novos Mercados” (Cesar Augusto Rizzato – Torrinha/SP).

O evento foi considerado um sucesso e superou todas as expectativas, onde apresentaram 50 amostras, das quais, uma foi desclassificada por apresentar características incompatíveis com o regulamento do certame. Das 49 provadas, apenas cinco tiveram notas inferiores a 70,00 pontos, levando-se em conta as condições climáticas desta safra, sendo considerado um resultado muito importante, que vem confirmar a capacidade dos cafeicultores da região em produzirem cafés especiais.

Os premiados e as respectivas premiações foram:

MICRO LOTE

Francisco E. Bernal Simões – 1º lugar – Herculândia – com nota 80,25 e premiação de R$ 4.000,00

Ângela Maria Belotto Padovan – 2º lugar – Lucélia – com nota 79,08 e premiação de R$ 2.000,00

Odair Teixeira da Costa – 3º lugar – Osvaldo Cruz – com nota 78,42 e premiação de R$ 1.000,00

Eguinaldo Cesar Baggio – 4º lugar – Osvaldo Cruz – com nota de 78,10 e recebendo certificado

Fábio Pacanaro – 5º lugar – Iacri – com nota de 78,00 e recebendo certificado

NANO LOTE

José Roberto Morselli – 1º Lugar – Osvaldo Cruz – com nota de 80,80 e premiação de R$ 1.500,00

Juraci Lourencetti – 2º Lugar – Pacaembu – com nota de 80,16 e premiação de R$ 1.000,00

José Aparecido Malavasi – 3º Lugar – Irapuru – com nota de 79,90 e premiação de R$ 500,00

Rafael Baldim Marquez – 4º Lugar – Osvaldo Cruz – com nota de 79,16 e recebendo certificado

Caio Henrique Gonsalez Altrão – 5º Lugar – Parapuã – com nota de 79,10 recebendo certificado

Outro dado importante apontado pelos resultados deste concurso é que em sete diferentes municípios da região teve cafés pontuando 78,00 e acima. Destaque para Osvaldo Cruz, que teve quatro produtores premiados. Outro dado não menos importante foi o grande número de cafeicultores participando: 50 amostras e aproximadamente 130 presenças no evento.

Foi agradecido e ressaltado a parceria dos patrocinadores e colaboradores: Sebrae, Cati, Faesp/Senar, AMNAP, Sicoob-Paulista, Camda, Solomax, Fundação Itesp E Adagro.

A APRUP de Pacaembu – idealizadora e promotora do evento – através do dirigente Waldir Visioli e do presidente Juraci Lourencetti, também agradeceu Wilson Marquez e Rafael Marquez que, além de muita dedicação no evento, gentilmente cederam o espaço necessário para a realização da ação.

As provas foram realizadas pelos seguintes provadores, a quem também agradecemos pelo excelente trabalho: Jorge Luiz Miguel dos Santos, José Luiz Burato (Q-Grader) – ambos de Garça/SP e por Cristhiane Altoé Filete (Q-Grader), de Venda Nova do Imigrante/ES.