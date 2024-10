FLÓRIDA: Acostamento da vicinal do cemitério recebe melhorias executadas pela Eixo-SP

A Concessionária Eixo-SP está implementando melhorias no pavimento da via que liga o trevo de acesso ao Cemitério Municipal.

As obras incluem serviços de terraplanagem no acostamento e o preparo do solo, visando a implantação de pavimentação asfáltica.

Essas intervenções são de suma importância, especialmente considerando que a via é frequentemente utilizada por motoristas e pedestres, muitos dos quais praticam caminhadas e atividades físicas.

Com a conclusão das obras, a expectativa é de que o tráfego na região se torne mais fluido e seguro.