Capoeiristas lucelienses são homenageados na Câmara de Paulínia

Três capoeiristas de Lucélia foram homenageados na Câmara Municipal de Paulínia, com título de Cidadão Honoris Causa. Os capoeiristas João Aparecido Barbosa (mestre Caculé), Gilmar Souza dos Santos (mestre Lobisomem), ambos residindo em Lucélia, e o capoeirista Gilson Ribeiro, residindo em Jundiaí, receberam cada um, uma placa em homenagem concedida naquela Casa de Leis.

O título foi um reconhecimento feito pela 1ª Universidade Brasileira de Artes Marciais Interestilos e Terapias Orientais, que conferiu o título de Doutor Honoris Causa aos capoeiristas lucelienses, em reconhecimento ao conjunto do trabalho em prol a comunidade, pelo exemplo de garra, determinação, coragem, disciplina e do compromisso assumido perante a sociedade e pela missão de educador, com ética, dignidade e valores culturais.

A solenidade ocorreu no último dia 21 de setembro, oportunidade que os capoeiristas estiveram de terno e gravata – estilo muito diferente do que apresentam em eventos de capoeira por várias cidades.

O grupo de capoeira Modelo e Cidadania de Lucélia está funcionando há 38 anos, é nacionalmente conhecido e seus capoeiristas já estiveram representando Lucélia e o Brasil em eventos realizados em Portugal, Costa do Marfim, Angola e Moçambique. Também ministra aulas de capoeira no projeto Pense em Lucélia.

O título de Honoris Causa é uma honraria concedida a pessoas que se destacaram por suas contribuições à cultura, à educação ou à humanidade, sendo um reconhecimento público e uma das maiores honras que uma pessoa pode receber na sua área de atuação.