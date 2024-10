Geni Lobo é a primeira mulher eleita prefeita em Dracena

Geni Pereira Lobo Pesin, a “Geni da Saúde”, será a primeira mulher da história de Dracena, a se tornar prefeita da “Cidade Milagre”. Ao lado do empresário, Jaime Nakano, Geni Lobo abteve 12.641 votos da população drecenence, correspondendo a 52,89% dos votos válidos do município. A prefeita eleita, desbancou o atual prefeito, André Lemos que tentava a reeleição.

Formada em pedagogia e matemática, Geni Lobo contribuiu com seis administrações municipais de Dracena, principalmente na área da saúde. Foi durante a atual gestão, que Geni Lobo pediu exoneração do cargo, ao perceber indícios de irregularidade no setor. Aposentada, a prefeita que tomará posse em 1º de janeiro, juntamente com o vice-prefeito, terá a missão de reeorganizar o setor público e rever alguns contratos em vigor na atual administração.

Em seu plano de Governo, Geni/Jaime destacou os princípios que deverão nortear sua administração, como gestão responsável e transparente, controle e combate à corrupção, planejamento e organização administrativa, participação e diálogo com a comunidade e o Poder Legislativo, respeito, dedicação e trabalho.