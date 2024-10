ADAMANTINA: Queijaria Monte Alegre e Secretaria de Desenvolvimento Econômico promovem feira dos “Pequenos Empreendedores”

Com o objetivo de estimular as crianças que estão dando os primeiros passos com empreendedores, a Queijaria Monte Alegre em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico promove a feira “Pequenos Empreendedores”.

A iniciativa visa possibilitar que os pequenos comercializem seus produtos durante o café colonial que é servido no local. A feira dos pequenos empreendedores acontece no dia 13 de outubro e será realizada das 9h às 13h.

A estrutura a ser utilizada é de responsabilidade do pequeno empreendedor e foram disponibilizadas até 8 vagas.

Não há custo para participar, porém aqueles que forem devem comercializar a produção que as crianças fizeram a fim de garantir que todas tenham o mesmo nível.

Além da feira, a programação que é voltada para os pequenos devido ao dia das crianças terá ainda brinquedos infláveis e música ao vivo.

Aqueles que desejarem participar da feira Pequenos Empreendedores podem entrar em contato por meio do telefone (18) 99143-4954.