Prefeito eleito de Presidente Prudente diz que nomeará comissão de transição para levantar situação da Prefeitura

“Nós temos uma questão em relação à educação, de fazermos um levantamento tanto da educação como na saúde. [Saber] quais são as condições dos prédios atuais, a questão de estrutura. Na educação, tentarmos voltar a implantar o projeto Cidadescola, que é criança em período integral. Na saúde, uma humanização no tratamento das pessoas que procuram o tratamento nas nossas unidades de saúde, com apoio do governador [Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos)], tentarmos zerar as filas quilométricas de exames e cirurgias”, explicou Mello.

Além disso, o novo chefe do Poder Executivo também completou que Presidente Prudente tem uma questão crucial com o transporte público, que afeta diretamente os moradores da cidade.