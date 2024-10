Motocicleta furtada é encontrada “depenada”

Uma motocicleta que havia sido subtraída na noite de domingo, dia 13, em Tupã (SP), foi localizada pelo proprietário, porém, com várias peças e acessórios já retirados do veículo. Foram apreendidos dois paralamas, rabeta, lanterna traseira, escapamento, velocímetro, ignição, laterais da carenagem, fiação, buzina, além de lixadeira elétrica, entre outros itens.

O boletim de ocorrência de receptação, veículo recuperado e furto esclarecido foi registrado por volta das 18h30 desta segunda-feira, dia 14, pela Polícia Militar, através da equipe de equipe de Força Tática, do 1º sargento Fantes, cabo Alex, cabo Alan e soldado Mariotti, com apoio do cabo Soares e cabo Dutra.

Segundo a Polícia Militar, a equipe de Força Tática obteve conhecimento de um furto de uma motocicleta na noite anterior e durante patrulhamento, com vista a redução dos indicadores criminais, recebeu informações via Copom que a vítima teria encontrado a moto e a mesma estaria em um bairro da cidade.



Ainda conforme a Polícia Militar, ao chegar no local a vítima informou a equipe que havia encontrado sua motocicleta com um rapaz, não sabendo passar características do mesmo, que tinha anunciado o veículo em redes sociais, mas para a surpresa do proprietário a moto estava totalmente sem as peças e acessórios.

De acordo com os policiais militares, de posse de algumas informações, passaram a diligenciar e localizaram o suspeito que, após ser reconhecido como sendo a pessoa que estava na direção da motocicleta na hora que a vítima chegou no local, confessou que estava com o veículo subtraído e teria retirado as peças que estariam em sua casa.

A Polícia Militar destaca que o acusado relatou que tinha realmente anunciado o veículo em redes sociais e teria comprado a motocicleta do seu amigo adolescente, pelo valor de R$ 500,00, sendo que o menor foi localizado e negou sua participação no furto. Ainda de acordo com a PM, as partes foram conduzidas à Central de Polícia Judiciária, onde o adulto foi indiciado por receptação e permaneceu aguardando audiência de custódia. O adolescente foi ouvido e liberado para sua genitora.