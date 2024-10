FLÓRIDA: Professor Rafael, vereador mais votado, concede entrevista

O professor Rafael foi reeleito vereador de Flórida Paulista, alcançando 618 votos e se destacando como o mais votado nas eleições de 2024 para o legislativo no mandato 2025/2028.

Atualmente em seu primeiro mandato, professor Rafael ocupa também o cargo de presidente da Câmara Municipal no atual biênio, que se encerra no final deste ano.

Em entrevista à TV Folha Regional no começo desta semana, professor Rafael expressou sua gratidão à população floridense pela confiança depositada em seu trabalho e reafirmou seu compromisso de atuar com dedicação e transparência durante seu novo mandato que irá começar no dia 1º de janeiro.

Professor Rafael se propôs a estar ainda mais próximo dos cidadãos, assegurando que o diálogo com o Executivo Municipal continuará, mas mantendo uma postura crítica em relação aos princípios da administração municipal. “Vou lutar para fazer o melhor pela Cidade Amizade”, afirmou o vereador professor Rafael.