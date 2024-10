PARAPUÃ: Eleição de Milton mostra que a população aprova atual gestão e quer continuidade

Com a divulgação do resultado final pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foi confirmada a eleição de Milton Japonês para prefeito e de Beto Gimenes vice-prefeito, para o novo mandato 2025/2028.

A eleição de Milton (PL) mostra que a população de Parapuã aprovou o mandato do atual prefeito Gilmar.

Milton que foi vice-prefeito nos dois mandados do atual prefeito, teve Gilmar como o seu principal cabo eleitoral na campanha política em Parapuã.

Com uma nova forma de gestão pública, com foco na honestidade e transparência, o atual prefeito tem grande aprovação, rompendo com “antigos caciques” na política parapuense e trazendo inovação na forma de administrar. E a população quer sem dúvida a continuidade desta forma de administração que vem sendo realizada com grandes conquistas junto as esferas estadual e federal, e principalmente com recursos próprios mostrando zelo e organização com o dinheiro público.

Milton (PL) foi eleito com 46,14% dos votos válidos sendo o total de 2.672 votos, sendo mais que o dobro do segundo colocado, numa eleição que teve cinco candidatos a prefeito e vice.

A apuração oficial trouxe os seguintes resultados: total de votos 6.292 (82,09%), votos válidos 5.079 (80,72%), votos brancos 154 (2,45%), votos nulos 219 (3,48%) e abstenções 1.373 (17,91%).