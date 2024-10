LUCÉLIA: Confirmada instalação de unidade do Posto Cocipa na cidade

A rede de postos Cocipa confirmou a instalação de uma nova unidade em Lucélia, ampliando sua presença na região. A novidade se tornou oficial após publicação realizada na manhã deste sábado (19) nas redes sociais da Cocipa (Cooperativa de Consumo de Inúbia Paulista).

O Auto Posto Cocipa em Lucélia vai ocupar o espaço do Auto Posto Cacique, que encerrou suas atividades. Fica localizado em um ponto estratégico da cidade, na esquina das avenidas Internacional e Brasil.

O posto será inaugurado em breve oferecendo à população local uma nova opção de abastecimento e serviços de conveniência.

Seguindo o padrão de excelência já consolidado nas unidades de Inúbia Paulista, Osvaldo Cruz e Adamantina, o novo posto trará a tradição da Cocipa em combustíveis de alta qualidade, com atendimento diferenciado e uma completa loja de conveniência. A unidade será equipada com diversos serviços que atendem às necessidades dos motoristas, proporcionando praticidade e conforto aos clientes.

As instalações receberão as intervenções com a identificação visual e a chegada do Posto Cocipa reforça a oferta de mais uma opção confiável para os moradores e quem trafega pela cidade. Equipes já trabalham na limpeza do local.

O empreendimento será um novo marco na cidade. Em breve serão apresentadas mais novidades. Aguardem!