ORFLOCO promove festa com entrega de brinquedos para crianças

No último domingo, a Organização Flórida de Contabilidade (ORFLOCO) realizou uma grande festa em comemoração ao Dia das Crianças no Clube dos Veteranos, em Flórida Paulista. O evento foi marcado por diversas atividades, incluindo brincadeiras, dinâmicas e a distribuição de guloseimas para as crianças presentes.

Após a celebração, veículos da empresa circularam pelos bairros da cidade, entregando presentes como bolas, carrinhos, bonecas e outros brinquedos para as crianças, espalhando alegria e entusiasmo entre as famílias. A ação solidária trouxe sorrisos para todos os cantos da cidade.

Murilo Ricardo, contador e proprietário do escritório, destacou o significado da iniciativa: “É uma forma de devolver um pouco do muito que Deus tem nos proporcionado e retribuir à nossa cidade em um dia tão especial como o Dia das Crianças.”

Murilo também revelou que novas ações sociais estão sendo planejadas pela ORFLOCO, reforçando o compromisso da empresa com a comunidade de Flórida Paulista.