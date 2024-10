AMELIÓPOLIS: Festa marca a comemoração do Dia das Crianças

No último domingo, Ameliópolis, distrito de Presidente Prudente, comemorou o Dia das Crianças com uma festa cheia de alegria, diversão e delícias.



A praça do distrito se transformou em um verdadeiro ponto de encontro infantil, reunindo crianças e suas famílias para uma tarde bastante animada.

A festividade contou com uma variedade de atrações que encantaram os pequenos. Sorvetes, pipoca, algodão-doce e saquinhos recheados de doces foram apenas algumas das guloseimas disponíveis. Além disso, um playground foi montado, garantindo a diversão e o entretenimento das crianças durante todo o evento.

A celebração foi resultado do esforço conjunto dos moradores do distrito e de voluntários, que se mobilizaram para criar um ambiente festivo e acolhedor.



A presença da Folha Regional, em suas plataformas de Jornal, TV e Site, também contribuiu para a divulgação e cobertura do evento, reforçando a importância da união comunitária.

Com sorrisos no rosto e muita alegria, as crianças de Ameliópolis puderam aproveitar uma tarde especial, repleta de lembranças felizes e momentos de confraternização. A festa não apenas celebrou o Dia das Crianças, mas também fortaleceu os laços entre os moradores e a comunidade, mostrando que, juntos, é possível proporcionar experiências inesquecíveis para as novas gerações.