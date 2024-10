Cantor floridense “Darley” morre aos 69 anos em Mogi Guaçu

Faleceu aos 69 anos, na cidade de Mogi Guaçu-SP, o cantor João Antônio dos Santos, mais conhecido pelo público como “Darley” ou “Primo Cantor”.

Ele marcou época na música sertaneja ao lado de Doni, formando a dupla “Doni & Darley”, e também como vocalista do grupo musical Linha do Horizonte, com o qual percorreu diversas cidades da região.

Reconhecido por seu carisma e alegria contagiante, Darley levava alto astral por onde passava, conquistando o carinho e a admiração de amigos e fãs, especialmente, em Flórida Paulista.

Após enfrentar problemas de saúde, Darley foi internado e passou dois dias na UTI, mas infelizmente não resistiu. Seu falecimento deixa uma grande lacuna no coração de todos que acompanharam sua trajetória.

O velório aconteceu em Mogi Guaçu, onde também foi realizado o sepultamento, por volta das 13h30 de hoje, onde residia atualmente.

Darley deixa um legado de alegria, música e saudade, sendo sempre lembrado por sua contribuição à cultura sertaneja.