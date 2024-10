FLÓRIDA: Prefeito eleito dr. Andriotti apresenta comissão de transição de governo

O prefeito escolhido na eleição de 6 de outubro, dr. José Andriotti protocolou esta semana na Prefeitura Municipal ofício endereçado ao prefeito Wilson Fróio Junior apresentando os membros da comissão designada para a transição de governo.

A transição democrática de governo é o processo que objetiva propiciar condições para que o candidato eleito possa receber do atual prefeito todos os dados e informações necessárias à implementação de seu programa de governo, inteirando-se do funcionamento dos órgãos e entidades que compõem a Administração, permitindo ao eleito a preparação dos atos a serem editados após a posse.

Assim, dentro desse preceito legal e na condição de prefeito eleito, dr. Andriotti manifestou através do ofício protocolado o seu interesse em efetuar a transição do governo, onde apresentou os nomes da equipe de trabalho que estão oficialmente designados para iniciarem imediatamente os entendimentos com a equipe de governo atual.

No ofício, o prefeito dr. Andriotti apresentou os seguintes nomes de sua confiança para compor a equipe de transição: Takashi Ueno (contador), Tiago Leal de Souza (contador) e Diego Bianchi (advogado). A comissão de transição nomeada pelo prefeito será coordenada por Takashi Ueno.

“O trabalho da equipe de transição visa o registro do diagnóstico geral, avaliação administrativa e financeira, além de informações diversas, onde iremos buscar informações para podermos agilizar decisões e colocá-los em prática já no início do nosso governo, atendendo a população floridense da melhor maneira possível”, afirmou o prefeito eleito dr. Andriotti.