Luceliense é convocada para a seleção que disputará Campeonato Master de Basquete

A professora de educação física, Alessandra Rocha Nonato, recebeu uma boa notícia durante o último mês. Ela foi uma das atletas convocadas para defender a Seleção Master de Basquete Feminino, que irá defender o Estado de São Paulo, no campeonato interestadual que será disputado de 8 a 16 de novembro na cidade de Caxias do Sul/RS.

O campeonato reúne seleções estaduais de todos os estados da Federação e movimentará a cidade gaúcha de Caxias do Sul. O basquete master tem atletas que jogam após os 30 anos, com categorias de cinco em cinco anos. As equipes podem ser formadas por atletas masculinos, femininos ou times mistos.

Segundo informações, o evento esportivo reunirá 1,5 mil atletas e cerca de 150 equipes do todo o país. Os jogos ocorrerão no Recreio da Juventude, Clube Juvenil, Sesi, Ginásio Vasco da Gama (Vascão), Fundação Marcopolo, UCS e Ginásio de Galópolis.

Alessandra Rocha Nonato disse estar feliz em ter o seu nome lembrado pelos treinadores nesta convocação e que se sente orgulhosa em representar o Estado e a cidade de Lucélia neste importante campeonato master de basquete – que será um evento nacional.