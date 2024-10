Acidente grave entre Rinópolis e Piacatu deixa uma pessoa gravemente ferida

Uma pessoa ficou ferida em um acidente na manhã desta segunda-feira, 21, na rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), entre Rinópolis e Piacatu.

De acordo com as informações, um veículo Gol e uma carreta colidiram frontalmente por motivos que ainda estão sendo investigados. O motorista do Gol foi socorrido com ferimentos graves e levado ao pronto-socorro de Birigui, enquanto o condutor da carreta saiu ileso.

O local precisou ser parcialmente interditado.