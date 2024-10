FLORA RICA: Inauguração da piscina de água quente para o público da Melhor Idade

No dia 4 de outubro, a Secretaria Municipal de Esportes com o apoio da Prefeitura de Flora Rica inaugurou a piscina de água quente, com uma cerimônia especial voltada ao público da Melhor Idade.

O investimento realizado pela Administração Municipal já está em pleno funcionamento, garantindo mais esta opção de atividade física e melhor qualidade a Melhor Idade do município.

De acordo com o secretário de Esporte, Roberto Nardi, esta iniciativa é mais uma grande conquista e marca o início de um novo projeto em Flora Rica.

“Iremos organizar um cronograma para ampliar o acesso a atividades como natação e hidroginástica, oferecendo benefícios para a saúde física e mental de muitas pessoas”, explicou o secretário Roberto Nardi.

A prática de natação e hidroginástica na água quente é uma aliada para quem busca uma vida mais saudável e ativa, especialmente para o público da Melhor Idade.

“Essas atividades proporcionam mais qualidade de vida para os participantes, prevenindo doenças, promovendo o bem-estar e fortalecendo laços sociais, essenciais para a saúde emocional e mental”, destacou Roberto Nardi.

Com o cronograma de atividades em desenvolvimento, a Secretaria de Esporte e Lazer está comprometida em garantir que o maior número possível de pessoas possa desfrutar dos benefícios que a natação e hidroginástica na água quente podem oferecer, especialmente o público da Melhor Idade.