FLÓRIDA: Cavalgada da Amizade é sucesso e se consolida como a maior da região

Iniciando as festividades alusivas ao aniversário de Flórida Paulista, aconteceu no último domingo (20), a 15ª edição da Cavalgada da Amizade.

O tradicional evento, organizado pela Comitiva Cardoso, Agroforte Agropecuária com o apoio da Prefeitura e Câmara Municipal, Sindicato Rural e Senar, manteve a tradição no aniversário de 83 anos de Flórida Paulista.

Mais uma vez o evento foi considerado um sucesso com a participação de comitivas de várias cidades da região e também de um grande número de floridenses.

A saída aconteceu depois das 11h00, em frente ao Auto Posto Cardoso, onde ocorreu a bênção e momentos de reflexão pelo padre Valdo Bartolomeu.

O trio elétrico com o locutor Nelson Donizete da Silva “Chapecó”, saudando o público que esperava, puxou o percurso que passou pelas principais ruas e avenidas de Flórida Paulista, com uma alegria contagiante dos participantes e a Chácara do Sindicato Rural foi o ponto de encontro com o tradicional almoço com completo serviço de bar e música ao vivo.

De acordo com os organizadores, a Cavalgada da Amizade deste ano contou com a participação das seguintes comitivas: Comitiva Cardoso, Comitiva 2 Rios, Comitiva Os Amigos de Junqueirópolis, Comitiva Nossa Senhora Aparecida de Eneida, Clube do Cowboy de Inúbia Paulista, Comitiva Cowboys de Cristo de Monte Castelo, Comitiva Sagrado Coração de Jesus de Floresta do Sul, Comitiva Santa Helena do Eneida, Comitiva Nova Esperança de Flora Rica, Comitiva Pecuária Andorinha, Comitiva Estrada Z de Adamantina “Do Zé Caetano”, Comitiva Manto Sagrado de Adamantina e Comitiva Os Sem Destino – Álvares Machado. Além das comitivas participaram grande número de pessoas.

Pelo grande número de participantes mais uma vez registrado e também pela organização a Cavalgada da Amizade de Flórida Paulista se consolida com uma das maiores e melhores da região.

A Cavalgada da Amizade contou com a cobertura do portal Folha Regional NET e TV Folha Regional.