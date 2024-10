FLÓRIDA: De volta ao Legislativo, Sócrates promete ser o “porta-voz” da população

Eleito para o mandato de 2025 a 2028, Sócrates Adalberto da Costa, popularmente conhecido como “professor Sócrates”, concedeu uma entrevista à TV Folha Regional, onde se comprometeu a ser o porta-voz da população de Flórida Paulista.

Durante a conversa, ele destacou sua intenção de representar os anseios da comunidade e buscar verbas, melhorias e benefícios para os munícipes.

Embora tenha sido eleito pelo mesmo partido do recém-eleito prefeito, dr. Andriotti, Sócrates enfatizou a importância de uma postura de fiscalização. “Meu compromisso é com o cidadão floridense. Quero trabalhar em parceria com o Executivo, mas sempre garantindo que as ações do governo atendam às necessidades da população”, afirmou.

O professor também mencionou que não descarta a possibilidade de buscar a presidência da Câmara Municipal. “Estou em diálogo com os demais vereadores eleitos para que possamos compor a Mesa Diretora de forma que garanta o andamento dos trabalhos prol a nossa cidade”, explicou.

Sócrates acredita que um trabalho conjunto pode fortalecer a atuação do Legislativo e trazer mais resultados positivos para Flórida Paulista.

Com sua experiência e visão voltadas para as demandas da comunidade, Sócrates se prepara para mais um mandato, determinado a promover mudanças significativas e a ser a voz ativa dos cidadãos em todas as discussões que envolvem a gestão pública.