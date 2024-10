FLÓRIDA: Bombeiros e Defesa Civil resgatam cão preso em paredão de 15 metros

Um cão de grande porte foi resgatado por equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil de Flórida Paulista na tarde de sábado (26), após ser encontrado preso em um paredão rochoso de aproximadamente 15 metros de altura, localizado na margem da SP-294, próximo ao viaduto.

O animal estava em uma encosta de pedras escorregadias, sem um caminho seguro para sair por conta própria, o que exigiu um resgate cuidadoso.

A equipe de bombeiros, utilizando técnicas de rapel, conseguiu acessar o cão pela parte superior do barranco.

Para garantir a segurança do animal e da equipe, os socorristas utilizaram um cambão, equipamento especial para restringir e auxiliar no controle do cachorro, permitindo que ele fosse guiado e ajudado a subir até uma área segura.

Após o resgate bem-sucedido, o cão foi solto e tomou um destino ignorado.

O coordenador da Defesa Civil de Flórida Paulista, Marcelo Rocha, apoiou a operação e destacou o preparo e a agilidade dos profissionais para realizar o resgate em condições desafiadoras.