LUCÉLIA: Projeto Refloresta Aguapeí visa recuperar áreas destruídas por incêndios no Salto Botelho

Um grupo de voluntários da cidade de Lucélia iniciou um projeto de reflorestamento ambiental às margens do rio Aguapeí, especificamente no Parque Natural Municipal Salto Botelho.

O local que é administrado pela Prefeitura de Lucélia, teve cerca de 20 alqueires de área desmatada por um incêndio florestal ocorrido no dia 2 de outubro, conforme informações da Defesa Civil da cidade.

Denominado Refloresta Aguapeí, o objetivo da iniciativa é recuperar, por meio da plantação de espécies de árvores nativas, o máximo possível das áreas que foram atingidas com o incêndio, além de conscientizar e mobilizar as pessoas em prol do meio ambiente.

“Diante das atuais devastações ambientais e um clima insuportavelmente insustentável, surgiu o sentimento de indignação, preocupação e um certo desespero coletivo. Observando a urgência da situação, resolvemos tomar uma atitude: nos reunimos, nos organizamos e partimos para ação direta”, enfatizou um dos participantes do movimento, Vinicius Castilho.

O grupo é formado a princípio por seis membros, no entanto, outras pessoas já estão se unindo ao coletivo. “Quem quiser contribuir se voluntariando ou realizando doações de mudas, sementes, EPI’S, ferramentas, pode procurar um dos membros do movimento para ajudar, por meio do instagram @refloresta_aguapei”, disseram.

Ao todo foram plantadas diversas espécies de árvores nativas, entre elas: embaúba (Cecropia), grumixama preta (Eugenia brasilienses), ipê roxo, ipê amarelo, pitanga e urucum.

“Tivemos o cuidado de estudar quais plantas eram nativas daquele bioma, consultamos alguns profissionais da área e um estudo denominado diagnóstico ambiental do rio Aguapeí realizado pela Geoambiental Jr (FCT/UNESP-PP)”, explica.

Os envolvidos diretamente com a iniciativa são: André Mortari, Augusto Neves, Guinter Kataiama, Jaque Zaparoli, João Liborio e Vinicius Castilho. A ação também contou com a colaboração e o apoio de familiares e amigos e teve auxílio da Secretaria do Meio Ambiente de Lucélia.

“Somos um projeto inteiramente autônomo e de livre iniciativa, contamos apenas uns com os outros e estamos abertos a quem se interesse a colaborar”, finaliza Vinicius.