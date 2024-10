LUCÉLIA: SECEL/AUDAX é campeão regional da Copa São Paulo de Futsal Sub-16

A equipe de Futsal Secel (Secretária Educação Cultura Esportes e Lazer de Lucélia) em parceria com o Audax/ Adamantina, conquistou o título de Campeão Regional da Copa São Paulo de Futsal Sub-16.

O título conquistado pela equipe luceliense, foi na vitória nas penalidades por 5 a 4, contra o bom time do Dracena Futsal, após empatar no tempo normal em 1 a 1, com o gol na segunda etapa marcado por Miguel Esperadio, após os lucelienses estarem perdendo.

A disputa final aconteceu no domingo (27), no Ginásio de Esportes Alaor Ferrari, em Dracena.

As equipes de Lucélia e Dracena garantiram a classificação entre os 16 melhores finalista do estado, que será realizado no próximo mês.

A conquista é um fato histórico para o Município de Lucélia e para esses meninos que mostram um bom futsal em quadra, finalizou o treinador Thiago Capello.

AGRADECIMENTO

-Prefeitura Municipal de Lucélia e a prefeita Taty Guilhermino.

-Elvis Basílio Audax / Adamantina.

-Jogadores e pais que apoiaram e incentivaram de uma maneira ou de outra.