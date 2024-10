PRESIDENTE EPITÁCIO: Naiara Azevedo, Thaeme & Thiago e Mariana Fagundes no show da virada

A realização do evento tem o apoio do Serviço Social do Comércio (Sesc), do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e do Ministério do Turismo, em Acordo de Cooperação Técnica firmado com a Prefeitura, com o intuito de fomentar e gerar fluxos turísticos, impactando na geração de empregos diretos e indiretos, atraindo turistas de todo o Oeste Paulista.





A programação do Réveillon 2025 irá ocorrer no dia 30, com o show de Naiara Azevedo, e no dia 31, com as apresentações da dupla Thaeme & Thiago e da cantora Mariana Fagundes, além de 10 minutos de queima de fogos no momento da virada. “A festa promete reiterar a fama de maior Réveillon da região, pois, além dos shows, os turistas encontram belas paisagens para aproveitar durante os dias de estadia na cidade. O evento tem grande importância para o desenvolvimento econômico, cultural e turístico local, além de fomentar as atividades artístico-culturais”, revelou o secretário municipal de Turismo e Cultura, Augusto Ribeiro Marinho.