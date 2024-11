Cinema ao ar livre nesta sexta-feira em Flórida Paulista

Nesta sexta-feira, 1º de novembro, a Rua da Feira Livre, na Flórida Paulista, será transformada em um cinema ao ar livre para a exibição gratuita do filme “O Rei Leão” (2019), em uma iniciativa do projeto “Cinema Para Todos”, promovida pelo promotor cultural Adilson Francisco Paschoal.

A sessão, que ocorrerá às 19h, é aberta para todas as idades e tem como objetivo oferecer um momento de lazer e cultura para a comunidade. A ação também será realizada nos distritos de Alto Íris e Indaiá.

O evento é patrocinado pela Lei Paulo Gustavo.

Esse é mais um evento que reforça o compromisso com a democratização do acesso à cultura e ao entretenimento. Participe desta noite de cinema especial com toda a família, leve seu banquinho, pipoca e curta o filme.