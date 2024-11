Prudente é 1° lugar em Saúde Bucal no Prêmio do Conselho Federal de Odontologia 2024

Presidente Prudente conquistou a primeira colocação no Grupo D, que considera municípios com população entre 100.001 e 500.000 habitantes

O Município de Presidente Prudente obteve o 1° lugar em Saúde Bucal no Prêmio Nacional do Conselho Federal de Odontologia 2024, reconhecimento do trabalho realizado por meio da Rede de Atenção à Saúde Bucal, serviço que integra a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

Presidente Prudente conquistou a primeira colocação no Grupo D, que considera municípios com população entre 100.001 e 500.000 habitantes. A premiação avaliou uma série de critérios, que foram regulamentados pela Resolução CFO-264 de 03 de junho de 2024, referente ao exercício de 2023.

Conforme o documento, o ‘Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal’ é concedido a municípios brasileiros que se destacam na implantação e efetivação das políticas públicas de saúde bucal, considerando o direito constitucional à saúde bucal como parte integrante e inseparável da saúde geral do indivíduo.

A confirmação do primeiro lugar e o convite para a cerimônia de premiação chegaram no fim da tarde desta quinta-feira (31/10), em ofício assinado pelo presidente do Conselho Federal de Odontologia, Juliano do Vale. A solenidade será no dia 12 de novembro, às 9h, no Centro de Convenções Brasil 21, em Brasília (DF).

Juliane Húngaro, supervisora de Saúde Bucal da Sesau, comentou que em 2013 a Rede de Atenção à Saúde Bucal de Prudente havia sido classificada como melhor saúde bucal pública do Estado de São Paulo. “Agora, ficamos em 1º lugar do Brasil. Isso realmente é fruto de todo o trabalho, da gestão, do cuidado que a gestão preza pelos nossos atendimentos odontológicos”.

O prefeito Ed Thomas parabeniza toda a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, em especial, os que atuam na Atenção à Saúde Bucal, que foram responsáveis por esta conquista tão importante. “A saúde de Presidente Prudente se destacando mais uma vez. É muito gratificante saber que nossa gente é bem cuidada, bem atendida, que fazemos nosso papel com excelência. Parabéns a todos pela conquista”.