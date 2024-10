PARAPUÃ: Nova academia ao ar livre no Jardim Vista Alegre

A Prefeitura Municipal de Parapuã informa a instalação de nova academia ao ar livre na cidade.

A nova academia ao ar livre instalada no Jardim Vista Alegre é um importante investimento para a saúde e bem-estar da população.

Oferecendo equipamentos de qualidade para a prática de atividades físicas, a academia promove hábitos saudáveis, contribui para a melhoria da qualidade de vida e estimula a convivência comunitária.

Além de ser uma alternativa acessível para quem busca manter-se ativo, o espaço incentiva o cuidado com a saúde física e mental, beneficiando pessoas de todas as idades.

A instalação da academia ao ar livre no Jardim Vista Alegre é mais uma realização da Prefeitura Municipal de Parapuã, através de parceria com Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Esportes.