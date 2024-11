LUCÉLIA: Projeto Asas do Futuro encerra temporada da Liga Regional de Atletismo com a 3ª colocação geral

No último domingo, 27, a equipe luceliense do Projeto Asas do Futuro de atletismo, formada por alunos da Rede Municipal de Ensino das escolas Carlos Bueno e Soledade Domingues Iglesias estiveram participando da última etapa da Liga Regional de Atletismo, que aconteceu na cidade de Pereira Barreto.

A equipe, sob comando da professora Tati Liodorio mais uma vez conquistou diversas medalhas e troféus, e, para encerrar a liga de forma extraordinária, conseguiu a 3° colocação geral da competição em equipes, ficando à frente de cidades como Dracena, Adamantina, Presidente Prudente e Assis.

Por equipes, completaram o pódio Osvaldo Cruz e Pereira Barreto.

Além da terceira colocação geral no ano, nossos lucelienses também foram premiados como melhores atletas da temporada, sendo um total de 11 atletas eleitos.

O trabalho do Projeto Asas do Futuro é guiado por Tati Liodorio, em parceria com a Prefeitura por meio da Secretaria de Educação. Entre tantos colaboradores, têm ainda o professor Neto Bechara, da escola Soledade, a diretora Márcia Janegitz, da Carlos Bueno, dentre tantas pessoas que colaboram diretamente na continuidade do projeto.

Ainda este ano, Lucélia participará da final estadual do Pró-Atletismo com uma delegação de 09 atletas.

Em 2025 a expectativa e planejamento do projeto Asas do Futuro, juntamente com a Diretoria de Esportes, é a inserção da equipe na Federação Paulista de Atletismo.