PACAEMBU: Atividades de interação celebra o mês dos idosos no CCI

Outubro é comemorado o mês do idoso, e com intuito de celebrar essa data, foi realizado no dia 24 (quinta-feira) no CCI, atividades de interação com os idosos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

As atividades foram realizadas pelo CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), juntamente com as participantes do Serviço de Convivência, ofertado pela Assistência Social Mariana, visando promover a interação social e fortalecer laços entre os participantes.

Na ocasião os grupos trocaram experiências e se divertiram com diversas ações como atividade física, dança, música, entre outras, promovendo o fortalecimento de laços intergeracionais com empatia e respeito, a aprendizagem mútua e a partilha de experiências e conhecimentos.

Os participantes também puderam desenvolver habilidades sociais, como comunicação, ao interagir uns com os outros. E assim, com sorrisos e histórias sendo trocadas, todos se reuniram para o almoço, um momento que simbolizou não apenas a refeição, mas a celebração da amizade e da convivência.