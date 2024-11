FLORA RICA: Prefeitura inicia recapeamento asfáltico em diversas ruas da cidade

A Prefeitura de Flora Rica deu início ao recapeamento asfáltico em várias ruas da cidade no último dia 28 de outubro, com o objetivo de melhorar a mobilidade urbana e proporcionar mais segurança e conforto aos moradores.

O projeto, que contempla 13.759,36 m² de vias, conta com um investimento total de R$ 619.446,39, sendo R$ 269.446,39 oriundos de recursos próprios da Prefeitura de Flora Rica e R$ 350.000 provenientes de uma emenda parlamentar do deputado federal Alberto Mourão, do MDB.

O prefeito Fabio esteve presente acompanhando os primeiros trabalhos de recapeamento e reafirmou o compromisso da gestão em realizar melhorias nas vias públicas. “Estamos investindo para melhorar a qualidade de vida da nossa população, garantindo que as ruas do município estejam em boas condições para todos”, declarou.

As obras atenderão pontos estratégicos, beneficiando moradores e facilitando o tráfego nos seguintes trechos: rua Vereador Quintino Gomes Pereira, rua Tabajara, rua Prefeito José Mesquita do Rosário, rua José Deodato de Souza, rua Raimundo Antônio de Araújo, rua Maria de Jesus Pereira Sema, rua Mirian Nardi Vieira e no conjunto habitacional, nas ruas 1, 2, 3 e 4.