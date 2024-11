FLÓRIDA: Presidente da Câmara cobra adequação na rotatória de entrada da cidade pela SP-294

Em sessão da Câmara Municipal de Flórida Paulista, o vereador e presidente do legislativo professor Rafael Gonçalves dos Santos, apresentou indicação solicitando que a Administração Municipal apresente junto a Eixo-SP solicitação visando a construção de infraestrutura adequada na rotatória localizada no acesso antes do túnel de entrada a cidade.

A Eixo-SP é a concessionária da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294) e a responsável pela manutenção e melhorias necessárias na referida via e seus dispositivos de acesso.

Ressaltou o vereador que a infraestrutura do local está em péssimas condições sendo inclusive invadida frequentemente por veículos e caminhões, uma vez que não conta com delimitação para que sejam realizadas manobras pelos motoristas que por ali precisam trafegar para entrar em Flórida Paulista, no sentido Pacaembu/Oeste.

Segundo o presidente da Câmara Municipal, professor Rafael o local mostra claramente que precisa de adequações e serviços que evitem que veículos e caminhões invadam fora da pista, o que tem gerado transtornos e perigo, principalmente em dias de chuva.

Também é citado pelo presidente da Câmara Municipal, a necessidade de estudos visando adequação também no pontilhão de acesso a Flórida Paulista, sob a pista, uma vez que dois caminhões não conseguem passar ao mesmo tempo, ficando claro que a obra não foi planejada e executada dentro das normas de trânsito do local, que por sinal é o único acesso a cidade pela rodovia SP-294.

A indicação de autoria do professor Rafael foi subscrita pelo vereador Ricardo Motorista.